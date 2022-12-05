مخيم الدهيشة: شهيد وإصابات بنيران قوات الاحتلال

استشهد صباح اليوم، الإثنين، الشاب عمر مناع وأصيب ستة آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وإثر ذلك تم الإعلان عن إضراب شامل في بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت، قبيل فجر اليوم، الشاب يحيى السعدي نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، عقب اقتحام منزله في جنين.

الأسير يحيى السعدي

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إستشهاد شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب ستة اخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من يزن يوسف حسن فرارجة (24 عاما)، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم في مخيم الدهيشة وفتشتها.

وفي مخيم جنين، دارت اشتباكات مسلحة بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، قبيل فجر اليوم. وأفادت تقارير بأن قناصة الاحتلال صعدوا على أسطح المنازل.

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