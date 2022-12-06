رفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الثلاثاء، رفع قضية اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات لبيد: لن يخضع الجنود الإسرائيليون للتحقيق

وأصدرت شبكة الجزيرة الإعلامية بيانا قالت فيه إن "رفع قضية اغتيال شيرين للمحكمة الجنائية، يأتي بعد إجراء فريقنا القانوني تحقيقا في القضية".

وأكدت الشبكة أن الملف المرفوع للمحكمة الجنائية يبرز أدلة بأن شيرين تعرضت لإطلاق نار من قوات الاحتلال

وأوضحت شبكة الجزيرة الإعلامية أن الملف المرفوع للمحكمة الجنائية، يؤكد أن ادعاء إسرائيل بأنها قتلت شيرين خطأ لا أساس له.

وجدد رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، يائير لبيد، موقف بلاده الرافض إلى إخضاع الجنود لأي تحقيق دولي، قال ردا على رفع قضية شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية "لن يخضع الجنود الإسرائيليون للتحقيق".

وأضاف في بيان مقتضب "لن يستجوب أحد جنود الجيش، ولن نقبل مواعظ من أحد عن أخلاقيات القتال، وبالطبع ليس من قناة الجزيرة".

ويأتي هذا الإجراء بعد مرور ستة أشهر منذ اغتيال الاحتلال لشيرين، أجرى خلالها الفريق القانوني للشبكة تحقيقا دقيقا ومفصلا في القضية، وكشف عن أدلة جديدة تستند إلى روايات شهود عيان وفحص لعدد كبير من مقاطع الفيديو والأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية.

شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال

وتبرز الجزيرة في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية بأنها قتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، ادعاء لا أساس له.

وتؤكد الأدلة المقدمة إلى مكتب المدعي العام أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار في المنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال.

وكان الصحافيون في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.

وتقوض هذه الأدلة التي تقدم، اليوم الثلاثاء، للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية النتائج التي خلص إليها تحقيق الجيش الإسرائيلي، وتشير إلى أن هذا القتل المتعمد كان جزءًا من حملة أوسع لاستهداف الجزيرة وإسكاتها.

وترحب الشبكة باهتمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئات المدافعة عن حرية الإعلام بالقضية، ومواصلتها الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.

وتجدد شبكة الجزيرة الإعلامية التزامها بتحقيق العدالة لشيرين، عبر اتخاذ كل الإجراءات والسبل المتاحة لمحاسبة قتلتها.

محاولة واضحة لإسكات شبكة الجزيرة في فلسطين ومنع ظهور الحقيقة

في سياق متصل، قال محامي شبكة الجزيرة في القضية رودني ديكسون بمؤتمر صحافي في لاهاي، إنه تم رفع ملف الأدلة في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى ألا يوجد أي سبب لعدم اتخاذ الخطوة التالية وهي التحقيق والكشف عن المسؤولين عن الجريمة لملاحقتهم.

وأضاف محامي الشبكة أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الصلاحية الكاملة للنظر في قضية شيرين أبو عاقلة، وعبر عن أمله في أن نشهد في الأشهر المقبلة تقدما في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة.

ورحب المحامي بما أعلنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بشأن التحقيق في ملف اغتيال شيرين، واعتبر أن على المحكمة الجنائية تحديد من شاركوا بشكل مباشر في اغتيال شيرين ومن أعطى الأوامر.

ورأى محامي شبكة الجزيرة أن هناك محاولة واضحة لإسكات شبكة الجزيرة في فلسطين ومنع ظهور الحقيقة، وعبر عن أمله في أن تتحقق العدالة لشيرين وحث المدعي العام على اتخاذ الإجراءات لمحاسبة المسؤولين.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إننا "ندعم عائلة شيرين أبو عاقلة وشبكة الجزيرة في رفعها هذه القضية للمحكمة الجنائية، وندعو المدعي العام للمحكمة إلى التحرك وفتح تحقيق بشأن اغتيال شيرين".