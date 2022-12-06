مونديال قطر: ماذا قال لاعبو ومدرب منتخب المغرب بعد الإنجاز التاريخيّ؟

قاد حارس مرمى إشبيلية ياسين بونو منتخب بلاده المغرب إلى الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بتألقه في ركلات الترجيح وتصديه لاثنتين حسمتا القمة مع إسبانيا في صالحه 3-صفر، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، اليوم الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية في مونديال قطر.

وبات المغرب أول منتخب عربي يحقق هذا الانجاز، ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون (1990)، والسنغال (2002)، وغانا (2010).

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، والسعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقا.

وهي المرة الثالثة التي تودع فيها إسبانيا ثمن النهائي في 8 مناسبات، والمرة الأولى التي تخسر أمام منتخب غير أوروبي.

وتصدى بونو للركلتين الثانية والثالثة لكارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس، بعدما سدّد بابلو سارابيا الأولى في القائم الأيسر، فيما سجل للمغرب عبد الحميد صابيري وحكيم زياش وأشرف حكيمي، فيما أهدر بدر بانون الركلة الثالثة.

وضرب المغرب موعدا في ربع النهائي، السبت المقبل، على ملعب الثمامة مع البرتغال أو سويسرا، اللتين تلتقيان لاحقا على ستاد لوسيل.

أبرز التصريحات بعد المباراة

وقال مدرب المغرب وليد الركراكي لقناة "بي إن سبورتس": "أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة، تكتيكيا التزم اللاعبون بالخطة، ولم يستسلموا. قلت لهم إننا سنتعب، لقد دخلوا التاريخ. وضعت لهم في رأسهم فكرة أنه يجب أن يكونوا طموحين".

وأضاف: "الأهم كان أن نظهر وجها جيدا. في ركلات الترجيح يوجد الحظ. لدينا حارس كبير، بين الأفضل في العالم، قادر على وضعنا في ربع النهائي. اللاعبون مستعدون للموت من أجل بلدهم. نحن طموحون وسنقدّم كل شيء".

وتابع: "أقول لهم إننا في مهمة، لقد فهموا أنه يجب أن يكونوا طموحين، ونتوقف عن التفكير في العقد".

وقال الحارس المغربي وأفضل لاعب في المباراة، ياسين بونو لقناة "بي إن سبورتس": "الحمد لله، أشكر اللاعبين الذين بذلوا جهودا جبارة في مقابلة كاملة، وتعاملوا مع المباراة ولعبوا بقدراتنا. نقدم التهنئة للشعب المغربي".

وعن شعوره خلال ركلات الترجيح، قال: "إحساس في المرمى لا يوصف، وهو التركيز والحمد لله".

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