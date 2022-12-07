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إصابة رجل وامرأة بجروح خطيرة بانقلاب دباب قرب طوبا الزنغرية

تاريخ النشر: 07/12/2022 - 15:51

إصابة رجل وامرأة بجروح خطيرة بانقلاب دباب قرب طوبا الزنغرية
مستشفى صفد (تصوير عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب رجل وامرأة بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انقلاب دباب (تراكتورون) قرب قرية طوبا الزنغرية، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى "زيف" في مدينة صفد أن المستشفى استقبل مصابين، رجل وامرأة، وهما بحالة خطيرة إثر حادث انقلاب دباب في طوبا الزنغرية

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من المعطيات التي أوردتها سلطة الأمان على الطرق، أن 316 شخصا، بينهم 105 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

وفي العام 2021، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق، بحسب ما تظهر المعطيات الرسمية، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#طوبا الزنغرية
#مركبات
#دباب
#تراكتورون

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