طمرة: 3 مصابين في جريمة إطلاق نار

أصيب 3 أشخاص بجروح في جريمة إطلاق نار في محل تجاري في حي الجبل بمدينة طمرة، اليوم الجمعة.

وجاء عن مركز "الزهراوي" الطبي، أن حالة أحد المصابين وهو شاب، في العشرينيات من عمره، وصفت بالمتوسطة، فيما لم تعرف حالة المصابين الآخرين.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى قسم الطوارئ في مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.