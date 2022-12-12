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الاحتلال يزعم: الفتاة جنى زكارنة استشهدت إثر خطأ في تحديد الهويّة

تاريخ النشر: 12/12/2022 - 17:49

الاحتلال يزعم: الفتاة جنى زكارنة استشهدت إثر خطأ في تحديد الهويّة
المكان الذي استشهدت فيه الفتاة جنى (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أن الفتاة الشهيدة جنى زكارنة (16 عاما)، أُصيبت برصاص الاحتلال، "عن طريق الخطأ"، بسبب ما ادّعى أنه قد يكون خطأ في تحديد الهوية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيليّ، لجنين، أمس الأحد.

جاء ذلك في بيان أصدره جيش الاحتلال، وأعلن فيه نتائج التحقيق الأوليّ بشأن الفتاة زكارنة.

المكان الذي استشهدت فيه الفتاة جنى (Getty Images)

وقال جيش الاحتلال في بيانه، إنه "في نهاية التحقيق الأوليّ، تبيّن أن هناك بالفعل احتمال كبير أن الفتاة المقتولة (الشهيدة زكارنة) قد أُصيبت برصاصة عن طريق الخطأ، أُطلقت على مسلّحين على سطح في المنطقة التي أطلقت منها قوة" الاحتلال النار.

وأضاف البيان أنه: "ويبدو أن الفتاة المقتولة كانت على سطح أحد المنازل القريبة من المسلحين"، على حدّ زعمه.

(Getty Images)

وقال جيش الاحتلال إن "الادعاء بأن قوات الأمن أطلقت النار عمدا على أشخاص غير متورطين، هو ادعاء لا أساس له من الصحة". وأشار إلى أنه "سيواصل التحقيق... لتوضيح ملابسات الحادث".

تشييع جثمان الشهيدة

في السياق، شيّع مئات الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الإثنين، جثمان الفتاة الشهيدة جنى.

وانطلق موكب تشييع جثمان الفتاة زكارنة من أمام مستشفى جنين الحكومي، إلى منزل عائلتها في الحي الشرقي من المدينة.

الشهيدة الفتاة جنى

ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية، فيما أطلق مسلحون الرصاص في الهواء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت "استشهاد الطفلة جنى (16 عاما) بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين".

(Getty Images)

وندد مسؤولون فلسطينيون، وفصائل في بيانات منفصلة بمقتل "زكارنة"، وطالبوا بتحقيق دولي.

ووصف رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية في بيان، استشهاد الفتاة بأنه "جريمة تضاف إلى جرائم قتل الأطفال المروعة التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها".

(Getty Images)

ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا في التوتر جراء اقتحامات واعتقالات ينفذها الاحتلال ومستوطنيه.

بودكاست عرب 48

#استشهاد فتاة
#الشهيدة جنى زكارنة
#الضفة الغربية
#جنين
#الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يزعم: الفتاة جنى زكارنة استشهدت إثر خطأ في تحديد الهويّة

الاحتلال يزعم: الفتاة جنى زكارنة استشهدت إثر خطأ في تحديد الهويّة

الاحتلال يزعم: الفتاة جنى زكارنة استشهدت إثر خطأ في تحديد الهويّة

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