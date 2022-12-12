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كفر قاسم: مقتل الأسير المحرر إبراهيم الطوري بإطلاق نار

تاريخ النشر: 12/12/2022 - 21:22

كفر قاسم: مقتل الأسير المحرر إبراهيم الطوري بإطلاق نار
من مكان جريمة القتل
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قتل الأسير المحرر، إبراهيم الطوري (41 عاما)، في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي، مساء الإثنين.

وجاء في التفاصيل، أن الضحية تعرض لإطلاق نار أمام منزله، علمًا أنه كان قد تحرر في تموز/يوليو 2020 بعدما قضى 16 عاما في السجون الإسرائيلية.

وكان الطوري قد اعتقل عام 2004، وحكمت عليه السلطات الإسرائيلية، بالسجن 16 عاما بتهمة التخطيط لاختطاف جندي.

القتيل الأسير المحرر إبراهيم الطوري

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج وهناك أقر الطاقم وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت الشرطة في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

100 قتيل في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وتشهد مناطق الـ48 تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 100 قتيل بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#كفر قاسم
#تقاعس الشرطة

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