إردوغان يقول إنه طلب دعم روسيا في شمال سورية

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا طلبت دعم روسيا وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمال سورية، حيث تسعى أنقرة لتنفيذ عملية عسكرية برية.

وقال إردوغان للصحافيين في أنقرة إنه "طلبنا دعمه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لاتخاذ قرارات مشتركة وربما العمل معا لاتخاذ خطوات معا هنا (في شمال سورية)"، مشددا على أن تركيا لن تطلب الإذن من أحد.

والتقى الرئيس التركي، اليوم، رئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في جلسة عقدت بعيدا عن عدسات الصحافيين، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.

وفي إشارة إلى المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، أكد أردوغان مجددًا "أهمية وإلحاح" إنشاء الممر في شمال سورية، وفقًا لاتفاق 2019 بين تركيا وروسيا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف قد أكد، أمس الاثنين، أن موسكو تواصل إقناع أنقرة بعدم بدء عملية برية في سورية، مشددًا على أن هناك نجاحات في هذا الاتجاه.

وقال بوغدانوف، في تصريحات صحافية، إن "الاتصالات مستمرة قبل أن تبدأ العملية البرية، مما يعني أن هناك نجاحات، سنواصل الاتصالات"، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".

من جانبه، قال إردوغان، في تصريحات صحافية، ليل الإثنين، إنه "سنمضي في طريقنا لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع سورية".

وشدد الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على "أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كيلومترا في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتشي"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وكان الرئيس التركي قد أشار، الأحد، إلى أن "واشنطن أرسلت 4-5 آلاف شاحنة أسلحة إلى شمال سورية"، مضيفاً، أنه "رغم حديثي عن ذلك مراراً لا يكترثون؛ ولذلك سنقتلع شوكنا بأيدينا".

بدوره، قال رئيس البرلمان التركي، شنطوب، إن "وجود أرضية صادقة وقائمة على الثقة بين تركيا وروسيا أسهمت بشكل كبير في تطور العلاقات بين البلدين".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، عقب لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود، في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار شنطوب إلى أنه بحث خلال الاجتماع مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وقال إن العلاقات التركية الروسية وصلت مرحلة متقدمة على المستوى السياسي وعلى مستوى حكومتي البلدين وفي المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأضاف: "وجود أرضية صادقة وقائمة على الثقة بين تركيا وروسيا، وصداقة وتقارب رئيسي البلدين، لهما أهمية كبيرة في تطور علاقاتنا".

وأشار أن اتفاق إسطنبول لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية يعد تجسيدا للعلاقات الصادقة والقائمة على الثقة بين البلدين.

بدوره أفاد فولودين بأن "العلاقات بين البلدين اكتسبت زخما في عهد الرئيسين إردوغان وبوتين مقارنة بمن قبلهما من إدارتي البلدين".

ولفت إلى عزم البلدين "تشكيل لجنة تعاون رفيعة المستوى بين البرلمان التركي ومجلس الدوما الروسي"، مقترحا عقد أول اجتماع للجنة في موسكو.

وتابع: "أتمنى أن يزور (شنطوب) روسيا مطلع العام المقبل، حيث ستتاح لنا فرصة مناقشة القضايا الراهنة والحساسة في العلاقات الثنائية بما فيه صالح البلدين".