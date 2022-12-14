الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة بـ0.50%

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، مساء اليوم، الأربعاء، لكنه حذر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز 5%.

وقال الاحتياطي الفيدرالي، في بيان عقب اجتماعه، إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4,25 إلى 4,50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

كما أفاد بأن التضخم سيتباطأ إلى 3,1% فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1,2 إلى 0,5%.

وأشارت توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيتم رفع نسبة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إضافية على الأقل، من الزيادات في تكاليف الاقتراض، بحلول نهاية عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.

وأورد الفيدرالي الأميركي، في بيانه، أن أسعار المستهلك في السوق الأميركية، بدأت تظهر تجاوبا مع زيادات أسعار الفائدة. لكنه قال: "ما يزال التضخم مرتفعا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع".

وذكر الفيدرالي في بيانه، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج؛ فيما كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا.

ومنوها إلى أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة؛ أضاف: "تساهم الحرب والأحداث ذات الصلة في زيادة الضغط على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي".

ونفذ الفيدرالي هذا العام 7 زيادات متتالية على أسعار الفائدة، اعتبارا من آذار/ مارس الماضي، حين كانت أسعار الفائدة تبلغ 0.25%، ليبدأ بعدها تسريع الزيادات لكبح التضخم الجامح.

والثلاثاء، قال مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، إن نمو التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطأ إلى 7.1% في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من 7.7 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر السابق له.

ويعقد الفيدرالي الأميركي اجتماعه القادم مطلع شباط/ فبراير المقبل، بحسب ما تظهره المفكرة المنشورة على موقع الفيدرالي عبر الإنترنت.