مونديال قطر: المغرب يتقدم باحتجاج رسميّ على "ظلم تحكيميّ" ضدّ فرنسا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي للعبة، بخصوص "ظلم تحكيمي" تعرض له في المباراة ضد فرنسا (صفر - 2)، أمس الأربعاء، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: "احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد) بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة (المكسيكي) السيد سيسار أرتورو راموس بالازويلوس".

خلال المباراة (Getty Images)

وأوضح أنه بعث رسالة إلى الهيئة المختصة، تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم.

وأضاف الاتحاد أن "الجامعة استغربت في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الـ’فار’ (حكم الفيديو المساعد) لذلك".

وتابع: "وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا، مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم".

(Getty Images)

ويحتج المسؤولون المغاربة على عرقلة المهاجم سفيان بوفال داخل المنطقة من قبل المدافع تيو هرنانديز، وبدلا من احتساب ركلة جزاء منح بطاقة صفراء لمهاجم أنجيه الفرنسي.

أما الحالة الثانية فتتعلق بمسك أورليان تشواميني للاعب الوسط سليم أملاح إثر ركلة ركنية.