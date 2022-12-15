مونديال قطر: المغرب يتقدم باحتجاج رسميّ على "ظلم تحكيميّ" ضدّ فرنسا

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 17:33

مونديال قطر: المغرب يتقدم باحتجاج رسميّ على "ظلم تحكيميّ" ضدّ فرنسا
خلال المباراة (Getty Images)
عرب ٤٨

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي للعبة، بخصوص "ظلم تحكيمي" تعرض له في المباراة ضد فرنسا (صفر - 2)، أمس الأربعاء، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: "احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد) بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة (المكسيكي) السيد سيسار أرتورو راموس بالازويلوس".

خلال المباراة (Getty Images)

وأوضح أنه بعث رسالة إلى الهيئة المختصة، تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم.

وأضاف الاتحاد أن "الجامعة استغربت في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الـ’فار’ (حكم الفيديو المساعد) لذلك".

وتابع: "وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا، مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم".

(Getty Images)

ويحتج المسؤولون المغاربة على عرقلة المهاجم سفيان بوفال داخل المنطقة من قبل المدافع تيو هرنانديز، وبدلا من احتساب ركلة جزاء منح بطاقة صفراء لمهاجم أنجيه الفرنسي.

أما الحالة الثانية فتتعلق بمسك أورليان تشواميني للاعب الوسط سليم أملاح إثر ركلة ركنية.

بودكاست عرب 48

#المغرب
#مونديال قطر
#فرنسا
#ظلم تحكيمي
#احتجاج رسمي
#فيفا
#الاتحاد المغربي
#أسود الأطلس
#الركراكي
#سفيان بوفال
#التحكيم
#لقطة تيو هرنانديز
#ركلة جزاء
#تشواميني
#أملاح
#حكيمي
#مبابي

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"رؤوس مرفوعة": الصحافة المغربية تحتفي بأداء المنتخب في مونديال قطر
"رؤوس مرفوعة": الصحافة المغربية تحتفي بأداء المنتخب في مونديال قطر

2022-12-15

مونديال قطر: من موسكو إلى الدوحة.. مسيرة شاقة للمنتخب الفرنسي
مونديال قطر: من موسكو إلى الدوحة.. مسيرة شاقة للمنتخب الفرنسي

2022-12-15

المغرب.. احتفالات رغم خسارة نصف نهائي مونديال قطر
المغرب.. احتفالات رغم خسارة نصف نهائي مونديال قطر

2022-12-15

الأكثر قراءة

عن ياسين بونو... رافضًا التحدّث بغير العربيّة

عن ياسين بونو... رافضًا التحدّث بغير العربيّة

2022-12-14
ميسي على بعد خطوة من تكريس أسطورته: ماذا قال بعد تأهله لنهائي مونديال قطر؟

ميسي على بعد خطوة من تكريس أسطورته: ماذا قال بعد تأهله لنهائي مونديال قطر؟

2022-12-14
مونديال قطر: المغرب يودّع من بوابة الكبار وفرنسا تبلغ النهائي

مونديال قطر: المغرب يودّع من بوابة الكبار وفرنسا تبلغ النهائي

2022-12-14
قتيل وإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

قتيل وإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

2022-12-14
محللون إسرائيليون: بيع شركة

محللون إسرائيليون: بيع شركة "هفينيكس" للإمارات "خطير وغير مسبوق"

2022-12-14