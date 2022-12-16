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شقيب السلام: إصابة خطيرة لشاب في جريمة عنف

تاريخ النشر: 16/12/2022 - 19:25

شقيب السلام: إصابة خطيرة لشاب في جريمة عنف
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 17 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة عنف ببلدة شقيب السلام بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ وصفت حالته بالخطيرة والمستقرة.

وقال المضمد ياسر أبو رجيلة، إنه "خلال عودتي إلى المنزل فوجئت بطلب أحدهم المساعدة، إذ كان عانى الشاب جروحا في جسده، وعلى الفور قدمت له العلاجات الأولية ووقف نزيف الدم".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.

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#العنف والجريمة
#شقيب السلام
#النقب

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