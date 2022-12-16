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كفر ياسيف: إصابة خطيرة في جريمة طعن

تاريخ النشر: 16/12/2022 - 18:21

كفر ياسيف: إصابة خطيرة في جريمة طعن
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 19 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة طعن ببلدة كفر ياسيف، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ووصفت حالته بالصعبة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي سياق العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، أصيب معلم في مدرسة ابتدائية، في الثلاثينيات من عمره، بجريمة إطلاق نار ببلدة تل السبع في منطقة النقب، مساء أمس الخميس.

ويشهد المجتمع العربي ازديادا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجمة الظاهرة وتوفير الأمن والأمن للمواطنين العرب.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#كفر ياسيف
#جريمة طعن

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