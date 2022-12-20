  2. محليات
  3. أخبار محلية

قتيلٌ وإصابة طفل في جريمة إطلاق نار بالناصرة

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 14:56

قتيلٌ وإصابة طفل في جريمة إطلاق نار بالناصرة
الناصرة، الأسبوع الماضي (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قُتل شاب من مدينة الناصرة وأصيب طفل (عامان) بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "الطواقم الطبية قدمت العلاج لشاب يبلغ من العمر 30 عاما، وأحيل إلى مستشفى هعيمك في العفولة، إذ وصفت حالته بالحرجة".

وقال المسعف كمال مريد إنه "عند وصولنا إلى مكان الحادث وجدنا المصاب فاقدا للوعي، وتبين أنه كان بدون نبض وتنفس، وعليه بدأنا على الفور بوقف النزيف وإجراء عمليات إنعاش، ونقلناه إلى المستشفى في حالة حرجة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة.

وفي مدينة رهط بمنطقة النقب، أصيب شاب (35 عاما) بجروح متوسطة، اليوم، في حادثة عنف، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصاب، ونُقل بعدها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال العلاج.

وفي السياق، قُتل رعد مصطفى زعبي (33 عاما) وأصيب آخر (44 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، صباح يوم الأربعاء الماضي.

ويوم الإثنين الماضي، قُتل الأسير المحرر، إبراهيم الطوري (41 عاما)، في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي.

ويشهد المجتمع العربي في البلاد تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 101 قتيل بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#جرائم القتل

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال مشتبهين بسرقة عشرات آلاف الذخائر من معسكر للجيش بالنقب
اعتقال مشتبهين بسرقة عشرات آلاف الذخائر من معسكر للجيش بالنقب

2022-12-20

الجيش يدعي نقل "المهربين" للعمراني وألقائه من سيارتهم بالنقب
الجيش يدعي نقل "المهربين" للعمراني وألقائه من سيارتهم بالنقب

2022-12-20

قطار "العفولة – جنين" يهدد بمصادرة نحو 1700 دونم من أراضي المقيبلة
قطار "العفولة – جنين" يهدد بمصادرة نحو 1700 دونم من أراضي المقيبلة

2022-12-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

2022-12-19
كلُّ مونديال وأنتم بخير

كلُّ مونديال وأنتم بخير

2022-12-19
الاحتلال يسلب 13 ألف فلسطيني الإقامة بالقدس

الاحتلال يسلب 13 ألف فلسطيني الإقامة بالقدس

2022-12-19
تخفيض محكومية الشيخ يوسف الباز في ملف

تخفيض محكومية الشيخ يوسف الباز في ملف "الاعتداء على يهودي"

2022-12-19
الأردن: مقتل 3 أفراد أمن خلال مداهمة المشتبه بقتل الدلابيح

الأردن: مقتل 3 أفراد أمن خلال مداهمة المشتبه بقتل الدلابيح

2022-12-19