مصرع فتى إثر حادث دهس في النقب واعتقال مشتبه من كسيفة

لقي فتى يبلغ من العمر 15 عاما، مصرعه، إثر تعرّضه للدهس في حادث طرق وقع في النقب، مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، نُقل الفتى إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، فيما كانت حالته حرجة، بعد أن دهسته سيارة على شارع رقم 31 بالقرب من "عراد"، وفرار السائق من المكان.

وأعلن المشفى في بيان مقتضب، مصرع الفتى بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

بدورها، أعلنت الشرطة في بيان، اعتقال شخص يبلغ من العمر 40 عاما، من كسيفة، يُشتبه بأنه متورط في حادث الطرق.

وذكرت الشرطة في بيان، أن عناصرها أجروا عمليات تفتيش تم خلالها العثور على السيارة التي دهست الفتى في منطقة قريبة من وقوع الحادث، مشيرة إلى أنه لم يكن يتواجد بداخلها أي شخص.

وأضافت الشرطة أنه "مع استمرار البحث، تم العثور على المشتبه به... وتم اعتقاله".