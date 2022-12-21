يافا: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب عربي، يبلغ 19 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة يافا، مساء الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، وقد وصفت حالته بالحرجة وهو فاقد للوعي.

وقال المضمد، يوسف كردي، إن "المصاب كان على الشارع وهو فاقد للوعي وعانى جروحا حرجة في جسده، إذ كان دون نبض أو تنفس، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "فولفسون" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وادعت أن الخلفية جنائية، فيما لم تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي بلدة عرعرة النقب، أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة في منطقة الرأس إثر شجار عائلي.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

وكان آخر ضحايا جرائم القتل، الشاب أمير سامي الزيادنة (25 عاما) من رهط من جراء جريمة إطلاق نار في المدينة فجر اليوم، الأربعاء، وقبلها بساعات قُتل الشاب فراس الهيب من الناصرة، وابنه الرضيع فارس الذي يبلغ من العمر عامين في جريمة إطلاق نار، ارتكبت أمام منزله في المدينة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 103 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.