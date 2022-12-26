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اعتقال مشتبه بمحاولة قتل شقيقته من كفر قاسم

تاريخ النشر: 26/12/2022 - 10:19

اعتقال مشتبه بمحاولة قتل شقيقته من كفر قاسم
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة مشتبها بمحاولة قتل شقيقته من مدينة كفر قاسم، أمس الأحد.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الإثنين، فإنها فتحت ملفا للتحقيق، أمس، بعد تلقيها بلاغا عن وصول أحد سكان كفر قاسم إلى منزل شقيقته ومحاولته قتلها.

ووفقا للاشتباه، فإن الشقيق اعترض على نمط حياة شقيقته وحضر إلى بيتها وحمل سكينا وجدها في منزلها.

وبعد أن تعارك مع شقيقته أمام طفليها الصغيرين، ومن ثم فهم أن الشرطة في طريقها إلى المكان، تركه وفرّ هاربا.

وفي أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة المشتبه به، وبعد الانتهاء من التحقيق معه، ستعقد المحكمة جلسة للنظر في طلب الشرطة لتمديد اعتقاله على ذمة التحقيق بالشبهة المنسوبة إليه.

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#كفر قاسم
#العنف والجريمة
#تعنيف المرأة
#العنف ضد النساء

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