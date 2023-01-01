أوغندا: تسعة قتلى على الأقل بتدافع خلال حفلة رأس السنة

فتحت شرطة كاتوي الإقليمية في أوغاندا، اليوم الأحد، تحقيقا في حادثة تدافع وازدحام، حدثت في ليلة رأس السنة الجديدة في "فريدوم سيتي مول" وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص، من بينهم العديد من الشبان.

أشار مسؤول في الشرطة الأوغاندية إلى أن الحادث وقع عندما طلب مقدّم الحفل من الجمهور الخروج من البناية لمشاهدة عروض الألعاب النارية، وعندما عادوا إلى المبنى حصل التدافع وأدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة عدة أشخاص.

ووصل المسعفون إلى المكان وقاموا بنقل الجرحى إلى المستشفى ولاحقا ارتفع عدد القتلى إلى 9.

تفاصيل أوفى فور ورودها...