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اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة امرأة عربية في نهريا

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 23:56

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة امرأة عربية في نهريا
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

عثر مساء، الأحد، على امرأة عربية فاقدة للوعي في متنزه بمدينة نهريا بمنطقة الجليل الغربي، وقد جرى إقرار وفاتها في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

ووصلت طواقم طبية إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش لها، ثم جرى نقلها إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتها.

ويستدل من التحقيق الأولي للشرطة، أن الاشتباه يدور حول حادث عنف وقع بين الضحية (51 عاما) وامرأة أخرى (55 عاما)، وكلتيهما من سكان منطقة الشمال.

واقتادت الشرطة المشتبه بها للتحقيق بالإضافة إلى شخص آخر تواجد في المكان.

ومما يذكر أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في العام 2022، بلغت 109 قتلى بينهم 12 امرأة، وهي لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين؛ كما الذين استشهدوا برصاص الشرطة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#نهريا

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