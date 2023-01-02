عرب ٤٨ يتجدد
  2. إسرائيليات
  3. أخبار

تقرير: بن غفير يتراجع عن قراره اقتحام الأقصى خلال الأسبوع الجاري

تاريخ النشر: 02/01/2023 - 17:38

تقرير: بن غفير يتراجع عن قراره اقتحام الأقصى خلال الأسبوع الجاري
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تراجع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الفاشي إيتمار بن غفير، عن عزمه اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب جلسة عقدها مساء اليوم، الإثنين، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو؛ في حين أشار إلى أنه يعتزم تنفيذ تهديده باقتحام الأقصى بصفته وزيرا في حكومة الاحتلال "خلال الأسابيع المقبلة".

جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأكده وزير البناء والإسكان في الحكومة الإسرائيلية السابقة، عضو الكنيست، زئيف إلكين، وذلك في ظل التحذيرات التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأن اقتحام بن غير سيؤدي إلى "تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي وقت سابق، اليوم، اعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلي، يائير لبيد، عزم رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، اليميني المتطرف بن غفير، اقتحام المسجد الأقصى "استفزازا سيؤدي إلى عنف"، داعيا إلى منعه عن ذلك.

وقال لبيد في تغريدة على تويتر: "يجب أن لا يصعد (يقتحم) إيتمار بن غفير إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي)، فهذا استفزاز سيؤدي إلى عنف وسيعرض حياة الناس للخطر ويودي بحياة البشر".

الفاشي بن غفير يتقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى (Getty Images)

وفي إشارة الى رئيس الحكومة الجديدة، نتنياهو، قال لبيد: "رغم كون نتنياهو ضعيفًا أمام (ابتزازات) شركائه، عليه هذه المرة أن يقف ويخبره: لا تصعد إلى جبل الهيكل لأن الناس سيموتون".

والأحد، أعلن بن غفير في تغريدة، عزمه اقتحام المسجد الأقصى في الأيام المقبلة، قائلا إن الأقصى "قضية مهمة، وكما قلت، أخطط للصعود إلى الحرم القدسي"، رافضا الإعلان عن موعد محدد، في حين أشارت التقارير إلى أنه أبلغ المسؤولين في شرطة الاحتلال، أنه يعتزم تنفيذ ذلك يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مرارا في الماضي ولكن بصفته الشخصية ثم بصفته عضوا في الكنيست، ووعد خلال حملته الانتخابية باقتحام المسجد في حال أصبح وزيرا.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية بصورة أحادية عام 2003 باقتحام المستوطنين للمسجد دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ومنذ ذلك الحين دعت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد (تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية) إلى وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد، لكن دون أن تجد استجابة من السلطات الإسرائيلية.

بودكاست عرب 48

#بن غفير
#المسجد الأقصى
#سياسة الوضع القائم
#ستاتوس كوو
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"منظمات الهيكل" تطالب بالسيادة الكاملة على الأقصى
"منظمات الهيكل" تطالب بالسيادة الكاملة على الأقصى

2023-01-02

بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة بـ0.5% لتصل إلى 3.75%
بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة بـ0.5% لتصل إلى 3.75%

2023-01-02

حكومة نتنياهو للعليا: تأجيل إخلاء "حوميش" وشرعنتها
حكومة نتنياهو للعليا: تأجيل إخلاء "حوميش" وشرعنتها

2023-01-02

الأكثر قراءة

بدءا من اليوم: مخالفة لمن يتجاوز الشارة الضوئية باللون البرتقالي

بدءا من اليوم: مخالفة لمن يتجاوز الشارة الضوئية باللون البرتقالي

2023-01-01
حالة الطقس: بارد ورياح شرقية جافة

حالة الطقس: بارد ورياح شرقية جافة

2023-01-01

"سأترك زنزانتي": رسالة مؤثرة من الأسير كريم يونس قبل معانقته الحرية

2023-01-01
حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات

حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات "قانون فك الارتباط" الاستيطاني

2023-01-01
عضو كنيست بائتلاف نتنياهو:

عضو كنيست بائتلاف نتنياهو: "احتلال الضفة دائم ولإسرائيل حق بالضم"

2023-01-01