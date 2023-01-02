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حكومة نتنياهو للعليا: تأجيل إخلاء "حوميش" وشرعنتها

تاريخ النشر: 02/01/2023 - 11:54

حكومة نتنياهو للعليا: تأجيل إخلاء "حوميش" وشرعنتها
عرب ٤٨

طلب ممثل النيابة الإسرائيلية من المحكمة العليا في جلسة الاستماع التي عقدت، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش" لمدة 3 أشهر، وذلك بسبب الاتفاق الائتلافي مع الأحزاب الرحيدية وتحالف "الصهيونية الدينية" والليكود، على تعديل "قانون فك الارتباط" والذي سيسمح بشرعنة البؤرة وإقامة مدرسة دينية.

واستمعت المحكمة الإسرائيلية لشهادات فلسطينيين من بلدة برقة وبلدات قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقيمت مستوطنة "حوميش" على أراضيهم الخاص، على أن تصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق.

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