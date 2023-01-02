روسيا تعلن مقتل 63 من جنودها في هجوم أوكراني على ماكيفكا

قتل 63 جنديا روسيًا على الأقل، في ضربة شنتها أوكرانيا على مدينة ماكيفكا في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم، الإثنين، فيما أشارت السلطات الأوكرانية إلى حصيلة أعلى بكثير.

ومنذ بدء تدخله العسكري في أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، لم يسبق أن أبلغ الجيش الروسي الذي قليلاً ما يتحدث عن عدد القتلى والجرحى في صفوفه، عن تكبد مثل هذه الخسائر الفادحة في هجوم واحد.

وذكر المتحدث باسم الوزارة الروسية أن "أربعة صواريخ" ضربت "مركز انتشار مؤقت" للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا، الواقعة شرق دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية، دون أن يحدد تاريخ الضربة.

وأكد المتحدث أن "عائلات وأقارب الجنود القتلى سيتلقون كل المساعدة والدعم اللازمين".

وتحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا ليل السبت - الأحد، أي في ليلة رأس السنة الجديدة، حين تم استهداف مبنى يضم الجنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم مؤخرًا في روسيا.

وتمت الضربة بعد أن سمح "استخدام الجنود الذين وصلوا للتو هواتفهم المحمولة بكثافة"، للجيش الأوكراني، بتحديد موقعهم الجغرافي، على ما أوضح مصدر فضل عدم الكشف عن هويته في السلطات الانفصالية في دونيتسك، تحدث لوكالة الانباء الروسية "تاس".

وانتقد العديد من المراسلين الحربيين المؤيدين للهجوم الروسي على تلغرام القيادة العسكرية الروسية، مؤكدين أنه كان يتعين على الجنود الموجودين في المبنى استخدام هواتفهم بعيدًا وعدم تركزهم في مبنى واحد.

وقال مصدر مقرب من القيادة التي عينتها روسيا في إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا، اليوم، إن العشرات من المجندين الروس قتلوا في هجوم أوكراني ليلة رأس السنة على مقر لهم في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية.

وقال مصدر من دونيتسك تحدث لوكالة "رويترز" وطلب عدم ذكر اسمه، إنه "حسب معلوماتي، لم يتجاوز عدد القتلى مئة حتى الآن".

وعبّر مدونو الحرب من القوميين الروس عن عضبهم الشديد بعد ورود تقارير تفيد بإصابة عدد كبير من الجنود داخل مهجع يقع إلى جانب مستودع للذخيرة بمدرسة مهنية قديمة في مدينة ماكيفكا القريبة من إقليم دونيتسك الذي تحتله روسيا في شرق أوكرانيا.

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على الإنترنت مبنى ضخما وهو يتحول إلى أنقاض.

وقال دانييل بيزسونوف، وهو مسؤول كبير عينته روسيا في الأجزاء التي تسيطر عليها في إقليم دونيتسك، إن المبنى تعرض "لضربة قوية" من صواريخ أميركية الصنع ليلة رأس السنة الجديدة بعد منتصف الليل بقليل.

وأشار إلى أن المبنى وفقا للتقارير الأولية كان يُستخدم لإيواء أفراد. وقال بيزسونوف على تيليغرام إنه "سقط قتلى وجرحى ولا يزال العدد الدقيق غير معروف... المبنى نفسه لحقته أضرار بالغة".