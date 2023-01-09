إصابة خطيرة في حادث طرق باللد

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع في أحد شوارع مدينة اللد، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'أيالون' تلقى بلاغا، الساعة 14:44، حول اصطدام سيارة بعامود في شارع 'كهيلات نيويورك' باللد. وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لرجل (46 عاما)، إصابته خطيرة ويعاني إصابة بالرأس، وتم نقله إلى مستشفى 'شمير - أساف هروفيه' لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 11 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 348 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 112 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.