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مُسيّرة إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 20:56

مُسيّرة إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم، الإثنين، أن طائرة مُسيرة إسرائيلية خرفت الأجواء اللبنانية لمدة 20 دقيقة ثم عادت إلى إسرائيل، كما أفاد بأن زورقا حربيا إسرائيلي اخترق المياه الإقليمية اللبنانية.

وجاء في بيان صادر عن الجيش اللبناني، أوردته الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، أن المسيرة الإسرائيلية (Drone) اخترقت الأجواء الإسرائيلية "من مقابل بلدة راميا باتجاه بلدة مروحين ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".

وفي بيان منفصل، قال الجيش اللبناني إن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياة الإقليمية اللبنانية لمدة ساعتين و45 دقيقة من المناطقة المقابلة لبلدة رأس الناقورة، وذلك "لمسافة حوالى 203 أمتار".

وأضاف أنه "تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن الجيش الإسرائيلي بخصوص الخروقات التي أعلن عنها الجيش اللبناني.

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#لبنان
#مسيرة إسرائيلية
#الجيش اللبناني
#زورق حربي إسرائيلي
#رأس الناقورة

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