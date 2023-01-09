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قتيل في جريمة إطلاق بيافا

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 07:41

قتيل في جريمة إطلاق بيافا
المرحوم مهران أبو سيف (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قتل الشاب مهران أبو سيف (39 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت قبيل منتصف ليل الأحد- الإثنين في مدينة يافا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، وقعت جريمة إطلاق نار في يافا في ساعات متأخرة من الليل، أسفرت عن إصابة أبو سيف بجروح بالغة الخطورة، حيث تم نقله إلى مستشفى "وولفسون"، للعلاج بيد أن الطاقم الطبي أقر وفاته بعد ساعات من محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة القتل دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وهذه جريمة القتل الثانية التي تسجل في المجتمع العربي بالداخل منذ مطلع العام الحالي، حيث قتل شربل عاطف عزام (42 عاما) وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية عبلين في منطقة الجليل، فجر الجمعة الماضي.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وأصبحت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

جاء ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

بودكاست عرب 48

#يافا
#إطلاق نار
#مهران أبو سيف
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#العنف بالبلدات العربية

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