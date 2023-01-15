الاشتباه بمغلف وصل عبر البريد إلى مكتب نتنياهو

استدعى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قوات من الشرطة وطواقم الإنقاذ والإطفاء، في أعقاب الاشتباه بمغلف، مساء اليوم، الأحد، وصل إلى المكتب عبر البريد وقد يحتوي على "مواد خطيرة".

وأعلن مكتب رئيس الحكومة أنه "في إطار الاستقبال الروتيني للبريد، تم تسلم مظروف مشبوه"، وأضاف أنه "يتم التحقيق في القضية من قبل مسؤولي الأمن في المكتب".

المكتب الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس (مكتب الصحافة الحكومي)

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني، أنه تم العثور على آثار وبقع زيت على المغلف، ما أثار الشكوك حول احتوائه على "مادة خطرة".

ولاحقا، تم فحص المغلف من قبل خبير متفجرات، ولم يتم العثور على أي نتائج. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11") أن الشرطة تحفظت على المغلف لإجراء فحص إضافي.