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إصابتان خطيرتان بإطلاق نار في الطيبة والناصرة

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 20:49

إصابتان خطيرتان بإطلاق نار في الطيبة والناصرة
من موقع الجريمة في الطيبة
تحرير: باسل مغربي
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أُصيب شخصان بجراح خطيرة، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في جريمتين منفصلتين، ارتُكبتا في مدينتي الطيبة والناصرة، مساء اليوم الإثنين.

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وجاء في التفاصيل أن شابا في العشرينات من عمره، أُصيب بجراح خطيرة، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة الطيبة، إذ استهدفه إطلاق نار، حينما كان يتواجَد بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب في الحارة القديمة في المدينة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب المصاب الذي نُقل بعيد ذلك لمشفى "مئير" في كفار سابا، لاستكمال تلقي العلاج.

ونُقل المصاب للمشفى فيما يعاني من جروح حادة في القسم العلويّ من جسده.

ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان ارتكاب الجريمة، وباشرت التحقيق في ملابساتها، بدون أن تعلن عن اعتقال أي مشتبه به.

وهذه الجريمة الثالثة التي تُرتكَب في مدينة الطيبة خلال ثلاثة أيام، إذ أُصيب ليلة أمس شاب بجروح متوسطة بالقرب من مقبرة "باب الرحمة"، إثر تعرضه لإطلاق نار، فيما أُصيب شابان بجروح طفيفة ومتوسطة، إثر تعرضهما لإطلاق نار في المدينة، يوم الجمعة الماضي.

وفي الناصرة، أُصيب شاب يبلغ من العمر 32 عاما بجراح خطيرة، إثر إصابته بالرصاص، حينما تواجَد في حي بئر الأمير بالمدينة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب المصاب الذي نُقل بعيد ذلك المشفى "الإنجليزيّ" في المدينة، لاستكمال تلقي العلاج.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ في بيان مقتضب: "عندما وصلنا إلى المكان... رأينا المصاب مستلقيا على الرصيف، فيما كان يعاني من إصابة اخترقت جسده، وقدمنا ​​له العلاج الطبيّ... ونقلناه في سيارة (مزودة بوحدة) العناية المكثّفة، إلى المشفى، وكان في حالة خطيرة ومستقرة".

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة بالقيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.

وفي العام 2022، وصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، إلى 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

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