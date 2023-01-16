4 أطفال استشهدوا منذ مطلع العام: طفل شهيد في مخيم الدهيشة

استشهد الطفل عمر خالد خمور (14 عاما) بعد ظهر اليوم، الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وجاء عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن خمور استشهد متأثرا بإصابته بجروح خطيرة صباح اليوم في مخيم الدهيشة، وكانت إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس.

الشهيد عمر خمور

وكانت قوات معززة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم الدهيشة فجرا، وداهمت منازل المواطنين ما أدى إلى وقوع مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 14 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ مطلع العام الجاري.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، الإثنين، متضامنة إيطالية من مخيم الدهيشة.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اعتقلت المتضامنة الإيطالية ستيفنيا، في الخمسينيات من عمرها، بعد أن داهمت منزل الأسير الصحافي نضال أبو عكر وفتشته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل أبو عكر ونكلت بعائلته، واستجوبت زوجته واعتدت على نجله محمد بالضرب، علمًا أنه خضع لعملية جراحية مؤخرا.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في افلات المستوطنين من أية قانون، أو عقاب، واستباحتهم لأراضي المواطنين الفلسطينيين، بحجة أنها مناطق مصنفة (ج)، وبطريقة مخالفة لاتفاقيات جنيف، وللاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة لمسلسل الاقتحامات الدموية اليومي الذي تنفذه قوات الاحتلال للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وسط إطلاق كثيف للنار، تخلف في أغلب الأحيان المزيد من الشهداء في صفوف أبناء شعبنا.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد الطفل عمر خمور، وأكدت أن "جريمة قتل الشهيد هي إحدى حلقات الإرهاب الصهيوني المجرم والمتواصل ضد شعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن".