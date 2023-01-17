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أعادهم إلى سورية: الاحتلال يعلن اعتقال أشخاص اجتازوا الحدود في الجولان

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 19:44

أعادهم إلى سورية: الاحتلال يعلن اعتقال أشخاص اجتازوا الحدود في الجولان
الشريط الحدودي شمالي البلاد، توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، أنه أعاد خمسة أشخاص إلى الأراضي السورية، بعد أن اعتقلهم أمس، الإثنين، وإخضاعهم للتحقيق، بزعم تجاوزهم الشريط الحدودي في الجولان السوري المحتل.

وجاء في بيان الاحتلال أن قواته رصدت "ثلاثة مشتبه بهم شرق السياج الحدودي في جيب خاضع للسيادة الإسرائيلية"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه "تم استدعاء قواته إلى المنطقة واعتقلت المشتبه بهم".

وتابع أنه "في وقت لاحق، عبر مشتبه بهما آخران الشريط الحدودي من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية. واعتقلت القوة المتمركزة في النقطة المشتبه بهما على الجانب الشرقي من السياج".

وقال إن المعتقلين الخمسة خضعوا للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك)، وبعد انتهاء التحقيقات "أعيدوا إلى الأراضي السورية".

وختم بالتشديد على أن جيش الاحتلال "سيواصل العمل من أجل منع أي محاولة لعبور الحدود أو انتهاك السيادة الإسرائيلية".

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#الجولان المحتل
#الأراضي السورية
#إسرائيل

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