هيئة الأسرى: "اقتحام قسم 10 بسجن النقب وإخراج ماهر يونس دون وداع رفاقه"

اقتحم سجّانو معتقل النقب، ظهر اليوم الأربعاء، القسم "10" وأخرجوا عميد الأسرى، ماهر يونس منه، دون فرصة وداع رفاقه الأسرى قبل أن ينال حريته، وفق ما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، في بيان على صفحتها في "فيسبوك".

وبعث الأسير ماهر يونس (65 عامًا)، أمس الثلاثاء، رسالة لأبناء الشعب الفلسطينيّ، عشيّة تحرّره، بعد قضاء 40 عامًا في السجون الإسرائيلية، والتي أكّد خلالها انتظاره "تلك اللحظة التي يكون فيها حرًا"، واصفا تحرّره المرتقب بأنه "ولادة من جديد".

واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة، مساء الثلاثاء، منزل الأسير يونس في قرية عرعرة، وانسحبت بعد فترة قصيرة، في محاولة لترهيب ذويه، لثنيهم عن الاحفال بتحرره المرتقب.

وأغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ، أقسام أسرى في سجن النقب، واستدعت وحدات القمع، بزعم أن أحد عناصرها تعرّض لاعتداء من قِبل أسير.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، مساء الثلاثاء، بأن "إدارة سجون الاحتلال تعيد الأسير ماهر يونس إلى سجن النقب، بعد نقله صباح اليوم (الثلاثاء) للتحقيق".

وقال يونس في رسالته التي نقلتها محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، غيد قاسم، بعد أن تمكنت من زيارته: "تحية لكل من قال أنا فلسطيني حر، أتطلع إلى لقائكم بكل حب ووفاء، وأنتظر تلك اللحظة التي أكون فيها حرا بينكم، بعد أن ملّت الأيام والسنوات من وجودي خلف القضبان".

وأضاف أنه "متشوق لمشاهدة الجماهير العظيمة التي تهتف باسم فلسطين، ومتحمس لرؤية جيل الشباب المليء بقيم الوعي والمعرفة، لنلتف سويا حول قضايانا ومستقبلنا، فأنا قدمت لوطني وضحيت لأجل شعبي، ها أنا ما زلت حيا، وقادر أن أعيش، فبعد يومين سأولد من جديد".