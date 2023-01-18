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16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني بتحطم مروحية قرب كييف

تاريخ النشر: 18/01/2023 - 10:42

16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني بتحطم مروحية قرب كييف
لم تكشف أي معلومة عن سبب تحطم المروحية(أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 16 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال صباح اليوم الأربعاء، في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان "لدينا معلومات عن 16 قتيلا بينهم طفلان وإصابة 22 آخرين".

وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي (42 عاما)، ومساعده الأول يفغيني ينيني (42 عاما)، ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

ولفتت الشرطة إلى دخول 22 جريحا، بينهم عشرة أطفال، المستشفى.

وتقع مدينة بروفاري، التي يقطن فيها نحو 100 ألف شخص، على بعد 20 كيلومترًا تقريبًا شمال شرق كييف.

وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا، على تلغرام "في وقت المأساة، كان هناك أطفال وموظفين في روضة الأطفال".

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع حريق كبير بعد سقوط المروحية.

ولم تكشف أي معلومة عن سبب المأساة حتى الساعة.

وأشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن المروحية التي تحطمت تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية.

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#الحرب العالمية الثالثة
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