بدءا من الأحد: خفض سعر لتر البنزين بـ10 أغورات

وقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، أوامر تقضي بتخفيض سعر لتر البنزين بمقدار 10 أغورات ابتداء من يوم الأحد 22 كانون الثاني/ يناير الجاري.

جاء ذلك بموجب توقيع سموتريتش على أوامر مؤقتة تقضي بتخفيض ضريبة الشراء وضريبة المحروقات (البلو)، الأمر الذي يقضي بخفض سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بالخدمة الذاتية ليصل إلى 6.84 شيكل.

وقال سموتريتش بعد التوقع على القرار الذي شاركه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينامين نتنياهو، على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحكومة تتخذ "خطوة بعد الأخرى لمحاربة غلاء المعيشة".

وأضاف أن "الخطة التي قدمناها، بما في ذلك تخفيض سعر لتر البنزين، ما هي إلا الخطوة الأولى. تكلفة المعيشة يؤثر على كل أسرة في إسرائيل ويجب أن يتغير الوضع. في الأشهر المقبلة، سنقوم بخطوات إضافية وهامة في هذا الشأن".

وبهدف خفض سعر الوقود للمستهلك، على خلفية الزيادات الدولية في أسعار الوقود، تعتمد الحكومة الإسرائيلية على تطبيق أحكام مؤقتة أقرها وزير المالية السابق، أفيغدور ليبرمان، في نيسان/ أبريل الماضي، لخفض ضريبة الشراء وضريبة المحروقات (البلو).

وتقضي الأحكام المؤقتة بخفض سعر لتر البنزين للمستهلك بنحو 3 أغورات، مقارنة بالسعر بدون تطبيق هذه الأحكام التي تنتهي في 16 شباط/ فبراير المقبل.

ومن أجل تجنب زيادة سعر الوقود للمستهلك عند انتهاء الأوامر/ الأحكام المؤقتة، فإن الأمر المؤقت الذي وقعه سموتريتش اليوم ويدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، ينص على خفض ضريبة الشراء وضريبة البلو على سعر البنزين حتى نهاية عام 2023، والتي بموجبها ستصل قيمة الضرائب المفروضة إلى نحو 3,183.32 شيكل على كل ألف لتر.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض الضريبي إلى خفض إضافي يصل إلى 10 أغورات من السعر الحالي للتر البنزين للمستهلك، ويضعه عند مستوى يقل بنحو 13 أغورة عن السعر الأصلى دون تطبيق الأوامر المؤقتة التي أقرتها الحكومة.