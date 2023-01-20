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عرعرة: الشرطة تعتدي على وفد من القدس بعد زيارته للأسير المحرر ماهر يونس

تاريخ النشر: 20/01/2023 - 20:01

عرعرة: الشرطة تعتدي على وفد من القدس بعد زيارته للأسير المحرر ماهر يونس
من مكان اعتداء الشرطة على الوفد المقدسي
تحرير: ربيع سواعد
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

اعتدت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، على وفد من مدينة القدس في مدخل بلدة عرعرة، بعد زيارة قام بها لتهنئة الأسير المحرر، ماهر يونس، في بلدة بعد 40 عاما قضاها في السجون الإسرائيلية.

وجاء في التفاصيل، أن عناصر الشرطة الإسرائيلية اعتدوا على الوفد المقدسي بعد زيارته للأسير المحرر يونس، وبينما كان في طريق عودته إلى القدس.

واعتقلت الشرطة اثنين من ركاب الحافلة، فيما رافقت دورية شرطة الحافلة حتى وصولها إلى القدس.

وأفاد مراسل "عرب 48"، بأن الاعتداء أسفر عن إصابة 4 أشخاص، فيما قامت الشرطة باقتياد الوفد المؤلف من 25 شخصا إلى خارج البلدة باتجاه شارع 6.

ومما يذكر أن العشرات من دوريات الشرطة والوحدات الخاصة تتواجد على مداخل قرية عرعرة ومكان استقبال الأسير المحرر ماهر يونس للمهنئين في حي الظهرات بالبلدة، في محاولة لتنغيص فرحة العائلة والوفود القادمة لتهنئته.

وعانق عميد الأسرى، ماهر يونس، الحرية فجر أمس، الخميس، بعدما قضى 40 عاما في السجون الإسرائيلية، وعلى الرغم من تهديدات الشرطة الإسرائيلية، إلا أن جماهير غفيرة من البلدة والمجتمع العربي لا تزال تتوافد إلى منزل عائلة الأسير المحرر.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية عائلة الأسير يونس من تنفيذ أي احتفالات بالإفراج عنه، وحذرتها من رفع العلم الفلسطيني، ونصب خيمة لاستقبال ماهر يونس أو الاحتفال بخروجه من السجون.

وخضع يونس لساعات للتحقيق قبل يومين من الإفراج عنه، في محاولة لترهيبه، كما خضع أشقائه وعدد من أقاربه في خارج السجن لتحقيقات مماثلة.

بودكاست عرب 48

#ماهر يونس
#عارة
#عرعرة
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