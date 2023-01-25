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القدس: إصابتان بالرصاص إثر اقتحام قوات الاحتلال لسلوان

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 22:20

القدس: إصابتان بالرصاص إثر اقتحام قوات الاحتلال لسلوان
سيارات الإسعاف في سلوان
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شابان بجروح وصفت بأنها متوسطة الخطورة إثر استهدافهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مساء الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن مواجهات وقعت إثر اقتحام قوات الاحتلال حي عين اللوزة في سلوان.

وأطلق شبان المفرقعات تصديا لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة، فيما ردت الأخيرة باستهدافهم بالرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة شابين.

وادعت شرطة الاحتلال في بيان لها، أن "قواتها وصلت إلى سلوان في أعقاب أعمال ’إخلال بالنظام’ تخللها إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نحو عناصرها في محاولة لإلحاق الأذى بهم".

وزعمت أن "ضابط قوة حرس الحدود الذي تواجد في المكان شعر بخطر على حياته بسبب إطلاق المفرقعات وإلقاء زجاجة حارقة عليه عن بعد عدة أمتار، وفي أعقاب ذلك أطلق النار على مشتبهين ما أسفر عن إصابتهما بجروح متوسطة".

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في صور باهر عقب إصابة الشابين في سلوان؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال في جريمتي إعدام ميداني، إذ نفذت الأولى شرق قلقيلية، بحق الشاب عارف عبد الناصر عارف لحلوح (20 عاما) من مخيم جنين زعم الاحتلال أنه حاول تنفيذ عملية طعن، فيما نفذت الثانية في مخيم شعفاط للاجئين بحق الفتى محمد علي (16 عاما) زعم الاحتلال أنه كان يحمل سلاحا وهميا وجهه تجاه قواته.

وباستشهاد الشاب لحلوح والشاب علي، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 20 شهيدا، بينهم 4 أطفال، فيما شهد عام 2022 الماضي استشهاد 224 فلسطينيا بحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن السلطة الفلسطينية.

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#سلوان
#القدس
#قوات الاحتلال

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