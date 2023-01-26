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السماح رسميًّا لترامب بالعودة إلى "فيسبوك" و"إنستغرام"

تاريخ النشر: 26/01/2023 - 01:35

السماح رسميًّا لترامب بالعودة إلى "فيسبوك" و"إنستغرام"
(Getty Images)
عرب ٤٨

أعلنت شركة "ميتا" مالكة "فيسبوك"، ليل الأربعاء - الخميس، السماح رسميًّا، بعودة الرئيس الأميركيّ السابق، دونالد ترامب، إلى "فيسبوك" و"إنستغرام".

وذكرت "ميتا" أنها ستعيد قريبا تفعيل حسابي ترامب، وفق "قواعد حماية جديدة".

وقال بيان صادر عن رئيس "ميتا" للشؤون الدولية، نيك كليغ: "سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة".

وأضاف أن إعادة الحسابين ستترافق مع "قواعد حماية جديدة لمنع تكرار المخالفات".

وكان فيسبوك قد حظر حساب ترامب في اليوم التالي لتمرّد 6 كانون الثاني/ يناير 2021، عندما حاول حشد من مؤيديه وقف عملية تنصيب جو بايدن رئيسا، من خلال اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

وكان نجم تلفزيون الواقع السابق وقطب العقارات، قد أمضى أسابيع في ترويج مزاعم بأن الانتخابات الرئاسية سُرقت منه، ولاحقا تمت محاكمته بتهمة التحريض على أعمال الشغب.

الرئيس الأميركي السابق، ترامب (Getty Images)

وأوصت لجنة بالكونغرس الأميركي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بمحاكمة ترامب لدوره في اعتداء الكابيتول.

كما تم حظر حساب ترامب على "تويتر" الذي يضم 88 مليون متابع مباشرة بعد أعمال الشغب، ما دفع الجمهوري البالغ 76 عاما للتواصل مع أنصاره عبر منصته الخاصة "تروث سوشال" حيث لديه أقل من خمسة ملايين متابع.

ويعود الفضل في انتصار ترامب المفاجئ عام 2016 جزئيا إلى انتشاره الهائل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعاد مالك "تويتر" الجديد، إيلون ماسك تفعيل حساب ترامب على المنصة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أيام من إعلان الرئيس السابق قراره الترشح لولاية رئاسية أخرى، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى الآن.

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