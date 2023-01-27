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نشوب حريق بـ4 منازل في حرفيش: 6 إصابات ومنزل معرّض للانهيار

تاريخ النشر: 27/01/2023 - 14:55

نشوب حريق بـ4 منازل في حرفيش: 6 إصابات ومنزل معرّض للانهيار
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 6 أشخاص، وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة، إثر نشوب حريق في بلدة حرفيش، اليوم الجمعة، واشتعال النيران بـ4 منازل، أحدها معرّض للانهيار.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى مكان نشوب الحريق، أن أفراده قدّموا "العلاج الطبي لستة من ضحايا استنشاق الدخان".

وقال إن من بين المصابين الستة، شاب يبلغ من العمر 30 عاما، موضحا أنه "بحالة خطيرة"؛ كما لفت إلى أن حالة أحد المصابين متوسطة، فيما وُصفت الإصابات الـ4 الأخرى بالطفيفة.

كما أكدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، والتي وصلت طواقمها إلى المكان، أن أحد المنازل الأربعة، معرّض لخطر الانهيار.

ولفتت إلى أن 11 طاقم إطفاء، يعمل على إخماد النيران.

عناصر الإطفاء في المكان

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

والأحد الماضي، أُصيبت رضيعة من جراء نشوب حريق في منزل مأهول في قرية أبو سنان، ونُقلت للمشفى فيما وُصفت حالتها بالمتوسطة.

تصاعُد أعمدة الدخان من مكان اندلاع الحريق

ويُستدل من معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد أن المدافئ غير الآمنة هي السبب لمعظم الحرائق المنزلية التي تحدث في فصل الشتاء.

وأوصت المؤسسة باستخدام وسائل تدفئة بدون احتراق أو بدون لهب مشتعل، إذ إن استخدام المشعاع "الرادياتور" والمُكيف يعتبر الأكثر أمانا.

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