القدس: إصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار

أصيب مستوطنان، صباح اليوم السبت، بعملية إطلاق نار في سلوان القدس المحتلة.

وأشارت طواقم الإسعاف الإسرائيلية في مكان العملية إلى أن شخصين (ابن وابنه) أُصيبا بإطلاق نار؛ الشخص الأول عمره 22 عاما صُنفت حالته بالخطيرة وآخر عمره 45 صُنفت حالته بين متوسطة وخطيرة.

توثيق اللحظة الأولى لعملية إطلاق النار في البؤرة الاستيطانية في #سلوان #القدس pic.twitter.com/pCKWZrzDtB — موقع عرب 48 (@arab48website) January 28, 2023

ونقل مراسل هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" أن منفذ العملية هو فتى يبلغ من العمر 13 عاما، وأُطلق النار عليه على يد مستوطن.

وكانت قد رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب إلى أعلى مستوى بدءًا من صباح اليوم السبت، في جميع أنحاء البلاد، ودعا المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، المواطنين للتبليغ عن أي حالة اشتباه.

واعتقلت قوات شرطة الاحتلال من داخل البيت 15 شابا فلسطينيا، كانوا في منزل الشهيد خيري علقم. واعتقلت الشرطة في المحصلة 42 شخصا وهم من أقارب الشهيد وأصدقائه "للتحقيق معهم".

وتأتي هذه العملية، صباح اليوم السبت، بعد أقل من 15 ساعة من عملية أمس الجمعة، التي قُتل فيها 7 أشخاص، وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "نافيه يعكوف" قرب بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة فيما استشهد المنفذ، خيري علقم برصاص الشرطة، مساء الجمعة.