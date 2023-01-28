عملية سلوان: تمديد اعتقال الفتى المصاب محمود عليوات غيابيا حتى الخميس

مددت سلطات الاحتلال اعتقال الفتى المصاب محمود محمد عليوات (13 عاما) لغاية يوم الخميس المقبل، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في سلوان بالقدس المحتلة.

وجرى تمديد اعتقال الفتى المصاب خلال جلسة غيابية له في المحكمة بسبب وضعه الصحي ومكوثه في المستشفى إثر إصابته صباح اليوم.

وأفاد المحامي، فراس الجبريني، عن مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، بأن "قاضي المحكمة سمح بإمكانية زيارة الفتى في المستشفى والحصول على كافة المعلومات الخاصة بوضعه الصحي".

وكان الفتى عليوات قد اعتقل بعد إطلاق النار عليه بزعم ضلوعه في عملية إطلاق نار ببلدة سلوان أسفرت عن إصابة مستوطنين بجروح خطيرة ومتوسطة بينهما ضابط في الجيش الإسرائيلي.