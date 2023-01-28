قوات القمع تنكّل بالأسرى بسجن عوفر والنقب وتفسد ممتلكاتهم

اعتدت قوات القمع في سجن عوفر، صباح اليوم السبت، على الأسرى الفلسطينيين بالضرب والعبث بمقتنياتهم.

وأصدرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم السبت، بيانا، قالت فيه إن "حالة من التوتر في سجن عوفر بعد أن قامت وحدات القمع ‘المتساده واليماز‘ باقتحام قسم (22) في سجن عوفر وتنقل أسرى الجهاد الإسلامي للزنازين وتعتدي عليهم بالضرب وتقوم بتكسير أدواتهم الكهربائية".

وقال مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت، إن وحدة القمع "متسادا" تقتحم قسم 8 في سجن النقب، وحالة من التوتر الشديد تسود القسم.

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