إردوغان يدعو لمحادثات بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري

كرر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، دعواته إلى مواصلة عقد لقاءات بين بلاده وروسيا والنظام السوري وإيران، بهدف الوصول إلى الاستقرار شمالي سورية، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع الشباب في ولاية وسط تركيا، أوردتها وكالة "الأناضول".

وقال إردوغان أن علاقات تركيا مع روسيا قائمة على "الاحترام المتبادل"، فيما أشار إلى أن علاقته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "مبنية على الصدق"، على حد تعبيره.

وأضاف إردوغان أنه "رغم أننا لم نتمكن من الحصول في الوقت الراهن على النتيجة التي نرغب بها فيما يخص التطورات شمالي سورية، إلا أننا ندعو لعقد اجتماعات ثلاثية (تركيا وروسيا وسورية)".

وتابع أنه "لتجتمع تركيا وروسيا وسورية، ويمكن أن تنضم إيران أيضا، ولنعقد لقاءاتنا على هذا المنوال، لكي يعم الاستقرار في المنطقة، وتتخلص المنطقة من المشكلات التي تعيشها".

وقال "لقد حصلنا وما زلنا نحصل وسنحصل على نتائج في هذا الصدد".

ومطلع الشهر الجاري، قال إردوغان إنه قد يجتمع مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، "من أجل السلام" في المنطقة، وذلك بعد القطيعة بين أنقرة والنظام منذ بدء الثورة السورية في 2011.

وأضاف إردوغان، خلال كلمة بأنقرة، أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسورية لأول مرة، من أجل المزيد من تعزيز التواصل بعد محادثات بين وزراء الدفاع الأسبوع الماضي.

وجاءت تصريحات إردوغان في أعقاب الاجتماع الذي عقده وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات لكل من روسيا وتركيا والنظام السوري، في موسكو، نهاية الشهر الماضي، وهو أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين أنقرة ونظام الأسد منذ عام 2011.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال إردوغان إنه قد يعيد النظر في العلاقات مع الرئيس السوري، بشار الأسد، بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في حزيران/ يونيو من العام المقبل.

وردًا على سؤال حول احتمال عقده لقاء مع رئيس النظام السوري، قال إردوغان إنه لا يوجد استياء أو خلاف أبدي في السياسة، وذلك وفقًا للتعليقات التي أدلى بها خلال رحلة عودته من بالي.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان الرئيس التركي قد قال إنه قد يلتقي مع رئيس النظام السوري، الأسد، "عندما يكون الوقت مناسبًا"، وإنه لا يستبعد ذلك.