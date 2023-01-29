مواجهات مع الاحتلال في القدس: إصابات في جبل المكبر واعتقالات ببيت حنينا

أُصيب شاب بالرصاص الحيّ، واعتُقل آخرون، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، فيما أعلنت شرطة الاحتلال تعزيز استعداد قواتها في أنحاء القدس، مع التركيز على الأحياء الشرقية للمدينة، بزعم "الحفاظ على الأمن والنظام"؛ كما توعّدت بالتعامل بحزم وبشكل "هجوميّ" مع المقدسيين.

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واندلعت مواجهات في جبل المكبر عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

بعض المعتقلين لدى الاحتلال

وأظهرت مقاطع مصورة اعتداء عناصر في شرطة الاحتلال على مقدسيين في حارة الأرمن في البلدة القديمة بالقدس.