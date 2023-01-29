مواجهات مع الاحتلال في القدس: إصابات في جبل المكبر واعتقالات ببيت حنينا

أُصيب شاب بالرصاص الحيّ، واعتُقل آخرون، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، فيما أعلنت شرطة الاحتلال تعزيز استعداد قواتها في أنحاء القدس، مع التركيز على الأحياء الشرقية للمدينة، بزعم "الحفاظ على الأمن والنظام"؛ كما توعّدت بالتعامل بحزم وبشكل "هجوميّ" مع المقدسيين.
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وزعمت شرطة الاحتلال أن قواتها تعمل على صدّ "أعمال الشغب"، والتي تشمل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، والألعاب النارية، التي تستهدف قواتها المنتشرة في أنحاء المدينة.
وادّعت شرطة الاحتلال أن قواتها تعرّضت لإلقاء حجارة والألعاب النارية في جبل المكبر، "بواسطة ملثّمين".
وقالت إن عناصرها استخدموا "وسائل تفريق المظاهرات، وأطلقوا النار بالهواء".
وفي بيت حنينا، أعلنت شرطة الاحتلال، اعتقال 6 أشخاص، خلال ما وصفته بـ"أعمال شغب عنيفة قام بها عدد من الملثمين، الذين أغلقوا شارعا وأضرموا النار في حاويات قمامة، ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة"، وفق ادعائها.
وهددت الشرطة باستخدام "جميع الأدوات والإجراءات اللازمة للتعامل بحزم، وبشكل هجومي مع أي شخص يحاول إيذاء المواطنين، أو قوات الأمن".
خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، والتي أُصيب خلالها شاب بالرصاص الحي— موقع عرب 48 (@arab48website) January 29, 2023
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يأتي ذلك فيما أعلن نتنياهو، دعوته لعدد من ضباط الشرطة، الذين قال إنهم مسؤولون عن "قتل إرهابيين وإحباط عمليات"، وقدّم لهم "شهادات تقديرية نيابة عن مواطني إسرائيل".
كما يأتي بعد أعلن الاحتلال دعم القوات الشرطية في القدس، بقوات عسكرية، "بناء على تقييم الوضع وبتنسيق بين الجيش والشرطة"، ووفقا لبيان منفصل صدر عن جيش الاحتلال، جاء أن "تقرر تعزيز ودعم الشرطة من خلال سريتيْن عسكريتيْن ستنتشر في منطقة القدس والبلدات المجاورة لخط التماس". وذكر أنه "سيتم نشر القوات اعتبارًا من يوم غد، الإثنين".
وضمن التعليمات الصادرة عن نتنياهو، توجيهات لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) بتقديم مقترحات فورية، بشأن "تنفيذ إجراءات رادعة إضافية ضد أفراد عائلات الإرهابيين الذين أعربوا عن دعمهم للإرهاب"، كما أمر وزير الداخلية والمستشارة القضائية للحكومة بـ"تقديم مشروع قانون حكومي بشأن حرمان الإرهابيين من الإقامة والجنسية وإبعادهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية".
وفي وقت سابق الأحد، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا لعائلة مطر في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، وأصابت أحد أفرادها بالرصاص.
وباشرت طواقم بلدية الاحتلال بتفريغ محتويات المنزل، قبل هدم المنزل، بحجة البناء دون ترخيص، فيما أصيب أحد أفراد العائلة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، بعد اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي في محيط المنزل، وسط هتافات تندد بإجراءات الاحتلال.
يذكر أن منزل عائلة مطر مشيد منذ 15 عاما، وسلطات الاحتلال فرضت على العائلة غرامة مالية فاقت الـ700 ألف شيكل.
مسيرة استفزازية للمستوطنين في سلوان
وفي سياق ذي صلة، اقتحم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأحد، حي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة، بمسيرة استفزازية، وسط انتشار مكثف لشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأغلقت قوات الاحتلال مداخل حي وادي حلوة، لتأمين مسيرة المستوطنين هناك، ومنعت دخول المواطنين إلى الحي، وسمحت للمستوطنين رفع الأعلام الإسرائيلية، وترديد الشعارات العنصرية.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي بئر أيوب في بلدة سلوان، وداهمت عدة منازل في حي بطن الهوى، وسلمت عشرات الشبان بلاغات لمراجعة مخابراتها.
واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شابا مقدسيا من بلدة سلوان، واستدعت مرابطتين بالمسجد الأقصى للتحقيق.
وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد وليد رويضي (16 عاما) من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منزله.
وفي السياق ذاته، مددت قوات الاحتلال اعتقال الشابين محمد وعصام عطون، من قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، حتى الثالث عشر من شباط/ فبراير لهذا العام.
كما استدعت قوات الاحتلال المرابطتين المقدسية زينة عمرو، وخديجة خويص للتحقيق معهما، غدا الإثنين.
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