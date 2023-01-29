إصابة عامل بجراح خطيرة إثر سقوطه عن علوّ بموديعين

أُصيب عامل بجراح خطيرة، إثر حادث عامل وقع في موديعين، مساء اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل أن العامل والذي يبلغ من العمر 35 عاما، قد سقط من ارتفاع، حيث كان يعمل في أحد شوارع موديعين. وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى "شيبا"، لاستكمال تلقي العلاج.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ، إن الشاب المصاب، "سقط من سقالة إلى مصف للسيارات تحت الأرض في ورشة بناء، ونتيجة لذلك أُصيب بجروح خطيرة".

وأضاف: "بمساعدة مسعفين آخرين، قدمت له العلاج الطبيّ الأوليّ في مكان الحادث، ثم تم نقله إلى المشفى... وهو يعاني من كدمات وإصابات في الرأس".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 5 عمال، قد لقيوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ بداية هذا العام. وللمقارنة، فإن 73 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022.

وفي العام 2021، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

وازدادت حوادث العمل في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.