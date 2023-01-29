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إيران تحبط هجوم بثلاث مسيرات استهدف أحد مصانع الأسلحة

تاريخ النشر: 29/01/2023 - 01:41

إيران تحبط هجوم بثلاث مسيرات استهدف أحد مصانع الأسلحة
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية مساء، السبت، أنها أحبطت هجوما نفذ بثلاث طائرات مسيرة، والذي استهدف مصنعا للأسلحة في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وتصدت المضادات الدفاعية الإيرانية للمسيرات الثلاث، فيما لم يبلغ عن إصابات باستثناء أضرار لسقف المصنع؛ حسبما أوردت الوزارة.

وأفيد في وقت سابق، بأن دوي انفجار وقع في مصنع عسكري بمدينة أصفهان وسط إيران، ولم يبلغ عن ماهيته آنذاك.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن "الانفجار وقع في أحد مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع، إذ لم يبلغ عن وقوع إصابات".

وذكر مسؤول أمني إيراني في وقت سابق أنه "يجري تفقد الأضرار والتحقيق في الأسباب والعناصر التي تسببت في الانفجار، على أن يتم الإعلان عنها لاحقا".

ومما يذكر أن انفجارات وحرائق عديدة وقعت قرب منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات الماضية، ما أثار نوعا من المخاوف في ظل حالة التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بشأن برنامج إيران النووي.

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#إيران
#النووي الإيراني
#أصفهان

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