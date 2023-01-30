عبور شاب عربي من البلاد للحدود واعتقاله في الأراضي اللبنانية

اعتقل شاب من إحدى البلدات العربية في مناطق الـ48 في الأراضي اللبنانية بعد عبوره من إحدى المناطق المتاخمة للحدود الإسرائيلية – اللبنانية.

وعلم أن الشاب يدعى فريد نزار طاهر، فيما يجري التحقيق معه على خلفية دخوله إلى الأراضي اللبنانية؛ حسبما أفاد إعلام لبناني.

وذكر المصدر اللبناني، أن "مخابرات الجيش اعتقلت شخصا دخل إلى بلدة الضهيرة بعد اجتيازه الحدود مع فلسطين المحتلة".

وأضاف أن "شخصا دخل صباح اليوم من داخل فلسطين المحتلة إلى بلدة الضهيرة في منطقة صور بعد اجتيازه الشريط الشائك".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد شخصا قام باجتياز الحدود نحو الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه تجري اتصالات بالقنوات التنسيقية من أجل إعادته إلى البلاد.

وفي تطرق آخر للجيش الإسرائيلي حول إطلاقه النار على شخصين على الحدود مع سورية في هضبة الجولان المحتلة، قال إنه "رصد شخصين وبحوزتهما سلاح وقد اجتازا الحدود نحو الأراضي الإسرائيلية، وفي أعقاب ذلك جرى إطلاق النار عليهما لمنع اجتيازهما الحدود، ما أسفر عن مقتل أحدهما فيما عاد الآخر إلى الأراضي السورية".

وأضاف أنه "تبين من تحقيق أولي أنه لم يكن الحديث عن حدث أمني"، فيما عُلم أن الحديث يدور حول صيادين تواجدا في منطقة حدودية.