إيران تعين سفيرا لدى الإمارات للمرة الأولى منذ 8 أعوام

إيران تعيّن سفيرا في الإمارات، وذلك لأول مرة منذ ثماني سنوات، وفي أعقاب الاتفاق مع السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الثلاثاء، أن إيران عينت سفيرا لدى الإمارات لأول مرة بعد ثماني سنوات من سحبه، عام 2016، ردًا على خطوة إماراتية مماثلة.

وشغل السفير المعين حديثا، رضا عامري، في السابق، منصب المدير العام لمكتب المغتربين الإيرانيين في وزارة الخارجية، بحسب وكالة "نور نيوز" الإيرانية المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني،

وأضافت الوكالة أن عامري عمل في السابق سفيرًا لبلاده في الجزائر والسودان وإريتريا.

وكانت طهران وأبوظبي قد اتفقتا خلال العام الماضي على رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفير، وأعادت الإمارات في آب/ أغسطس 2022 سفيرها إلى إيران، سيف محمد الزعابي.

وتراجع مستوى العلاقات الوتمثيل الدبلوماسي بين الجانبين، على خلفية قطع الرياض علاقتها مع طهران في 2016، بعد هجوم محتجين إيرانيين على إعدام رجل الدين، نمر باقر النمر، على المقرات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد.

وعزت الخارجية الإماراتية جهود أبو ظبي لتعزيز العلاقات مع إيران إلى رغبتها في "تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة بشكل أوسع".

وتُعدّ الإمارات من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، إذ إنها بين الشركاء الثلاثة الأوائل، ويبلغ حجم المبادلات التجارية السنوية بين البلدين نحو 16 مليار دولار.

وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قد زار الإمارات منتصف الشهر الماضي، وأجرى لقاءات مع كبار مسؤوليها، في مقدمتهم رئيس الإمارات محمد بن زايد، في زيارة هدفت إلى تطوير العلاقات وتوسيعها.