مصرع فتى من نحف بحادث دهس

تعرض الفتى للدهس على شارع 85، بالقرب من كرمئيل، وقد أُصيب بجراح حرجة، وتوفي بعد ذلك بوقت وجيز متأثرا بجراح في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

لقي الفتى بيان عباس، الذي يبلغ من العمر 14 عاما، مصرعه، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، من جراء إصابته بادث دهس بالقرب من بلدته نحف.

وتعرض الفتى للدهس على شارع 85، بالقرب من كرمئيل، وقد أُصيب بجراح حرجة، وتوفي بعد ذلك بوقت وجيز متأثرا بجراحه في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

ضحية حادث الطرق، الفتى عباس

وقد نُقل الفتى إلى المشفى فيما كان فاقدا للوعي. وأفاد المشفى في بيان بأن طاقما طبيا اضطر إلى إقرار وفاة الفتى، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

ويستدل من معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 89 شخصا، بينهم 21 مواطنا عربيا، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023، وحتى نهاية الشهر الماضي.

وللمقارنة، لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال عام 2022. فيما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق عام 2021، و306 في العام 2020، و355 في عام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 في عام 2020، و110 في عام 2019.