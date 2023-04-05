إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع الإيرانية

أشارت الوكالة إلى أنه "تم إسقاط الطائرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من المجمع". وأضافت إنه "لم تحدث أي أضرار في المجمع".

تعرض مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، لهجوم من قبل طائرة مسيرة صغيرة، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم الدولية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن مجمع أمير المؤمنين (ع) التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، تعرض الليلة الماضية، لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيرة صغيرة.

وأشارت إلى أنه "تم إسقاط الطائرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من المجمع". وأضافت إنه "لم تحدث أي أضرار في المجمع".

وشهد هذا المجمع هجوما مماثلا في شهر شباط/ فبراير الماضي، ووجهت إيران المسؤولية فيها على إسرائيل.

يذكر أن هجوما مماثلا أفشلته أنظمة الدفاع الإيرانية، في 29 كانون الثاني/يناير، التي قامت بصد هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أحد مراكزها في أصفهان.

وتمكن حينها الدفاع الجوي من "إسقاط إحدى المسيرات، ووقعت طائرتان أخريان في فخاخ دفاعية، وقد تم تفجيرهما"، لتعلن وزارة الأمن الإيرانية فيما بعد أنها أوقفت العناصر الرئيسية المتورطة في الهجوم.

وتخوض إيران حرب ظل مع إسرائيل منذ سنوات، إذ تتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات التخريبية والاغتيالات التي استهدفت برنامجها النووي، وتقول إنها نفذت بدعم من الولايات المتحدة.