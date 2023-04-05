تنديدا بالاعتداء على الأقصى: تظاهرة في حيفا ومسيرة بأم الفحم ووقفات غاضبة بعدة بلدات

نظمت تظاهرة غاضبة في حيفا ومسيرة احتجاجية بأم الفحم تنديدا بالاعتداء على المسجد الأقصى، فيما رفع المتظاهرون بحيفا لافتات منددة وصور الشهيد محمد العصيبي من حورة.

نظمت مساء، الأربعاء، تظاهرات ووقفات غاضبة في عدة بلدات بالمجتمع العربي تنديدا باقتحام قوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه، إذ وقعت مواجهات مع عناصر الشرطة بعدة بلدات وجرى اعتقال عدد من المتظاهرين.

في حيفا، شارك العشرات في تظاهرة غاضبة بساحة الأسير، واعتقلت الشرطة التي دفعت بقوات معززة إلى مكان التظاهرة، شابة لرفضها إنزال العلم الفلسطيني.

وجاءت التظاهرة بدعوة من حراك حيفا وحركة شباب حيفا وجمعية الشباب العرب – بلدنا والتجمع الطلابي، تحت عنوان "فليتحول القهر إلى موجة غضب في وجه الطغاة".

ورفع المتظاهرون لافتات منددة باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين، كما حملوا صور الشهيد محمد العصيبي من بلدة حورة الذي استشهد برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية عند أحد أبواب المسجد الأقصى ليل الجمعة – السبت.

كما أطلق المتظاهرون هتافات نصرة للقدس والمسجد الأقصى والمعتقلين.

وفي أم الفحم، شارك المئات في مسيرة احتجاجا على اقتحام المسجد الأقصى والمصلى القبلي والاعتداء المفرط على المعتكفين فيه.

وانطلقت المسيرة من مسجد أبو عبيدة في حارة الجبارين وسط المدينة، وصولا إلى قسم الهندسة بالقرب من المدرسة الثانوية الشاملة، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم.

ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وردع اقتحامات المستوطنين للمسجد بالإضافة إلى إتاحة حرية العبادة بالمسجد.

وقمعت الشرطة الإسرائيلية المسيرة واعتدت على المتظاهرين، فيما أصيب شاب بجراح من جراء استهدافه بقنبلة أطلقتها الشرطة نحو المتظاهرين.

وأطلق أحد عناصر الشرطة الرصاص الحي في الهواء خلال تعرض قوة من وحدة المستعربين لاعتداء على يد متظاهرين، فيما استخدمت وسائل قمع أخرى في محاولة لتفريق المتظاهرين ومنع وصولهم إلى شارع 65.

من الوقفة في كفر كنا (عرب 48)

وفي كفر كنا، تظاهر العشرات في ساحة العين احتجاجا على اعتداء واقتحام الشرطة للمسجد الأقصى.

ووقف عشرات المتظاهرين على طرفي شارع 77 عند ساحة العين بكفر كنا، ورددوا شعارات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" وحملوا صورا للمسجد الأقصى والأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بانتهاك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.

وفي مدينة عرابة، نظمت مسيرة احتجاجية حاشدة انطلقت بعد صلاة التراويح من مسجد خالد بن الوليد في شارع الخلة حي الكناعنة.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية والأحزاب والقوى الوطنية وأئمة المساجد في عرابة، الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات نصرة للمسجد الأقصى والقدس.

إلى ذلك، نظمت احتجاجات تخللها حرق إطارات ورفع شعارات نصرة للمسجد الأقصى والقدس في عدة بلدات بالمجتمع العربي بينها سخنين وشفاعمرو ويافة الناصرة والرينة وباقة الغربية وكفر مندا.

وجاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي في المسجد الأقصى بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، واعتدت على المعتكفين في المسجد واعتقلت المئات فيما جرى تسجيل إصابات من جراء الاعتداء.