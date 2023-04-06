صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربيّ بإسرائيل: 15 قذيفة أُطلقت من لبنان

دوت صافرات الإنذار في الجليل الغربيّ، بشمال إسرائيل، اليوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إن صافرات الإنذار أُطلقت شماليّ البلاد، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد الفحص.

وسُمعت صافرات الإنذار في شلومي والبصّة، والزيب، ورأس الناقورة، وفسوطة، وعرب العرامشة، وكسرى سميع، وغيرها من البلدات اليهودية.

وفي بيان ثان، قال الجيش الإسرائيلي: "استكمالًا للبلاغ الأولي، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخيّة من لبنان، باتجاه إسرائيل"، مضيفا أنه "تم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية".

تفاصيل أوفى تباعا...