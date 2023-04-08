شهيد في قلقيلية وإرهاب المستوطنين يتصاعد بالضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد عاهد عزام سليم (20 عاما)، مساء السبت، برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة عزون قضاء قلقيلية.

استشهد شاب وأصيب العشرات من الفلسطينيين بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات اندلعت مساء اليوم السبت، بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحماية والحراسة لعصابات المستوطنين التي نفذت اعتداءات واسعة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقبل انتصاف ليل السبت - الأحد، أصيب مستوطن بعملية إطلاق نار جنوبي الخليل.

ففي محافظة قلقيلية، أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة برصاص الاحتلال قرب مدخل بلدة عزون، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد عاهد عزام سليم (20 عاما)، مساء السبت، برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة عزون قضاء قلقيلية.

وأكد مدير مستشفى درويش نزال، د. رامز عبد الله استشهاد الشاب عايد عزام سليم، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة عزون.

مواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

واعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، على منازل الفلسطينيين ومركباتهم، والمصلين في مسجد السلام ببلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين ومركباتهم الواقعة على مدخل البلدة، وقاموا بإلقاء الحجارة على المصلين داخل المسجد.

وأصيب 4 فلسطينيين، مساء السبت، خلال هجوم للمستوطنين على مركبات الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن أربعة شبان أصيبوا بجروح ورضوض وتضررت مركبات آخرين، في هجوم للمستوطنين على مركباتهم عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وذكر شهود عيان أن مجموعة أخرى من المستوطنين تجمعت على دوار عين أيوب قرب قرية راس كركر غرب رام الله.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وعلى مدخل بلدة الطيبة الشرقي شمال شرق المحافظة، وعلى بوابة النبي صالح شمال غرب المحافظة، ودققت في هويات الفلسطينيين وفتشت في مركباتهم.

ونفذت عصابات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال اعتداءات منظمة على مدخل مستوطنة "بيت ايل" المقامة على أراضي رام الله والبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال مع لحظات الإفطار كلا من محمود حماد الأتيمين، ونايف عبدالله البسايطة، وحسن عبدالله البسايطة، وذلك بعد تصديهم لمستوطن قام بإتلاف مزروعاتهم والرعي في أراضيهم في منطقة الزويدين التابعة لبلدة الكعابنة في يطا جنوب الخليل.

وأصيب العشرات بالاختناق، مساء السبت، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع الشلاله وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، الذين اطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب الفلسطينيين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأمام إرهاب عصابات المستوطنين، بلغ عن تضرر منازل مستوطنين جراء عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة "معاليه جلبوع" شرق جنين.