غارات إسرائيلية على دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري (سانا)، بأنه تم سماع دوي انفجارات في محيط دمشق، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "قوات الجيش شنت غارات في الأراضي السورية مرة اُخرى".

غارات على دمشق فجر اليوم الأحد (أ.ب)

شنّت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الأحد، غارات جديدة على أهداف في العاصمة السورية دمشق، وأخرى في محيط العاصمة دمشق وريفها، ودرعا، والسويداء والقنيطرة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري (سانا)، بأنه تم سماع دوي انفجارات في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعتها، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "قوات الجيش شنت غارات في الأراضي السورية مرة اُخرى".

وأتت سلسلة الغارات بعد ساعات قليلة من قصف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافا بالجولان السوري، وذلك ردا على إطلاق صواريخ سابقة، حيث رصدت في ساعات متأخرة مساء السبت، 3 قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي السورية نحو الجولان المحتل، اثنتان منها اجتازت منطقة خط وقف إطلاق النار، حيث اعترضت القبة الحديدية واحدة وأخرى سقطت بمنطقة مفتوحة.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن مدفعية الجيش قصفت على المنطقة التي تم إطلاق النار منها في سورية، في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية التي تم إطلاقها باتجاه الأراضي في الجولان المحتل. مشيرا إلى أنه استخدم أيضا طائرة مسيرة في القصف.

وأعلن فصيل لواء القدس في سورية عن مسؤوليته استهداف مواقع للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري.

وقال لواء القدس في تصريحات مقتضبة، إن استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي رداً على الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وتوعد الاحتلال الإسرائيلي برد حازم من الجبهة الجنوبية في سورية تجاه أي عدوان.